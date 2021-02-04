“五一”假期，洛阳部分体育场馆免费开放

今日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，今年“五一”假期期间，洛阳市部分体育场馆免费向市民开放，请市民提前预约进场活动。

今日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，今年“五一”假期期间，洛阳市部分体育场馆免费向市民开放，请市民提前预约进场活动。

据悉，此次场馆免费开放时间为2021年5月1日当天。进入场馆(地)健身爱好者需遵守各场馆(地)的相关管理规定，所有运动项目器材自备。其中新区网球馆(包括室外网球场地)、新区体育场比赛场及训练场、新区多功能运动场、新区游泳馆、新区体育馆、水分子游泳中心均需提前1天电话预约(预约时间：2021年4月30日，上午8:30-11:30下午14:30-17:30)，不接受现场预约。

需要预约的部分场馆

新区体育场(比赛)场地

开放项目：足球、田径、毽球

开放时间：6:00至18:00

预约电话：65920286

新区体育场(训练)场地

开放项目：足球、田径

开放时间：6:00至15:00

预约电话：65920286