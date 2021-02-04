洛阳理工学院“学霸班”：班里逾半数学生考上研究生

洛报融媒记者28日从洛阳理工学院获悉，该校土木工程学院119名2021届毕业生陆续接到录取喜讯，其中安全工程专业2个班50名学生中有26人被录取，成为该校年度考研“学霸专业、学霸班”。

近日，2021年全国研究生录取结果公布陆续公布。洛报融媒记者28日从洛阳理工学院获悉，该校土木工程学院119名2021届毕业生陆续接到录取喜讯，其中安全工程专业2个班50名学生中有26人被录取，成为该校年度考研“学霸专业、学霸班”。

据介绍，此次录取工作中，土木工程学院安全工程专业的B170511班有24名学生，其中13人被录取，考研录取率为54.2%；B170510班26名学生中，有13人被录取，平均考研录取率52.1%。此外，该学院给排水专业B170515班27名学生中有11人被录取，考研录取率40.7%。

该专业辅导员介绍，学院重视对学生专业素养和高质量就业能力的培养，学业导师、专业课老师从学生一入校就开始进行学业教育和指导，定期举办考研经验交流会，及时为学生提供备考信息，帮助学生制定考研计划和实施方案。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 赵燕昌 文\图）