首届洛宁县河洛牡丹文化节开幕

27日，厚生杯·首届洛宁县河洛牡丹文化节在该县赵村镇河洛牡丹田园综合体盛大开幕。

27日，厚生杯·首届洛宁县河洛牡丹文化节在该县赵村镇河洛牡丹田园综合体盛大开幕。

此次活动由洛宁县文广旅局、洛宁县赵村镇政府主办，洛宁县融媒体中心、洛宁县文联、洛宁县妇联、河南厚生文化旅游产业有限公司承办，主题为“赏河洛大鼓 游牡丹花海”。活动期间，广大游客除能观赏牡丹外，还能欣赏到独具山水田园魅力的歌曲、古筝以及洛宁当地非物质文化遗产的代表节目——河洛大鼓舞等。

近年来，洛宁县委、县政府牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，着力推进特色旅游开发，全力打造“山水田园·秀美洛宁”的旅游品牌，积极抢抓机遇，立足自身优势，制定油用牡丹产业发展规划，成功引进北京强佑集团，在当地已种植油用牡丹3万亩。其中，赵村镇以土桥村为核心建成3000亩牡丹花海观光园，栽植各类观赏牡丹品种122个106万株，芍药品种51个68万株，年接待游客10万人次左右，带动400多户群众增收致富。此外，洛宁县牡丹籽及牡丹花茶、元宝枫籽、核桃全产业链加工项目已开工，项目总投资9亿元，达产后，将在洛宁县逐步形成牡丹产业的全产业链。

洛宁县有关负责人表示，该县将持续发挥区域优势、生态优势，推动油用牡丹良种培育和高效种植，开发牡丹花海健康生态游，把赵村镇建设成豫西地区知名的万亩牡丹花海观赏园，并围绕牡丹产业发展原生态特色窑洞酒店、牡丹山珍餐饮，形成以牡丹为主题的吃、住、游等多元经济模式的产业园，打造牡丹康养小镇，助力乡村振兴。（洛报融媒记者 孟山 文/图/视频 通讯员 赵笑菊 杨慧怡）