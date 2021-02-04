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河洛地理：走进孟州
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.27 09:12
行走孟州示意图

　　孟州地处黄河北岸，古称河阳。在历史上，它有两位著名的代言人，一是西晋文坛领袖潘岳，一是唐代大文豪韩愈。

　　潘岳集美貌与才华于一身，年少时就在京师洛阳享有盛名。后来，他出任河阳令，在当地遍植桃花，人号“河阳一县花”，他因而被称为潘河阳。

　　韩愈是唐宋八大家之首，曾分司东都洛阳。他一生耿直敢言，也因此屡遭贬谪，晚年辞去吏部侍郎一职，去世后归葬河阳。

　　不过，潘岳与韩愈所处时代不同，两个人所代言的河阳，不完全是一个地方。

　　河阳历史悠久，春秋时期便有天子“狩于河阳”的记载。一般认为，汉晋时期，河阳县治在今孟州西一带；隋唐之后县治东移，唐武宗会昌三年(公元843年)始设孟州，明代初年改州为县，称为孟县，河阳县从此被废。

　　河阳成了孟州的“曾用名”，渐渐隐入历史深处。然而，长期作为洛阳北部屏障的河阳三城，仍不时被人们提起。

今日孟州黄河风光

　　所谓河阳三城，即北中城、中滩城和南城。其中，北中城位于黄河北岸的河阳，是北魏孝文帝迁都洛阳后修筑的。南城位于黄河南岸的孟津，中滩城则位于两岸之间的沙洲上，三城以浮桥相连，共同承担着守卫洛阳的重任。

　　在《读史方舆纪要》中，清人顾祖禹称河阳三城为“天下之腰膂(lǚ)，南北之噤喉”，并引《三城记》详述其地理位置：“河阳北城，南临大河，长桥架水，古称设险。南城三面临河，屹立水滨……”

　　今天，孟州西与吉利相接，南与孟津、偃师隔河相望，中有黄河大桥沟通南北。发生过无数战事的河阳三城，早已踪影难觅，好在还有大王庙、锁水阁等，仍在默默地为人们讲述着孟州与黄河的故事。

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[ 责任编辑：潘亮]
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