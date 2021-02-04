2021年度高新技术企业申报工作启动

26日，洛报融媒记者从市科技局获悉，全省2021年度高新技术企业申报工作即日起启动。

26日，洛报融媒记者从市科技局获悉，全省2021年度高新技术企业申报工作即日起启动。

高新技术企业是指在国家重点支持的高新技术领域内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动的居民企业，是知识密集、技术密集的经济实体。

我市企业申报须符合国家《高新技术企业认定管理办法》申报条件，并在我市行政区域内注册成立一年以上。对于2018年认定通过的高新技术企业，至2021年高企资格有效期满。根据规定，企业如需再次提出认定申请，可按要求办理。企业名称发生变更的，须先完成高企名称变更审核，再提出认定申请。符合申请认定条件的企业可登录“科学技术部政务服务平台”，在“高新技术企业认定”办理入口进行网上申报。(洛报融媒记者 戚帅华)