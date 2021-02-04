2000多年前居然就有烧烤炉了？汉代人也是“吃货”

济源因济水发源地而得名，有着丰厚的历史文化遗存。正在洛阳博物馆二楼展出的“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”上，济源展区精品荟萃，其中各类陶塑作品尤为引人瞩目。劳作场景、俳优乐舞、动物牲畜……包罗万象、生动有趣，反映出两汉时期农业和手工业的高度发达。

济源因济水发源地而得名，有着丰厚的历史文化遗存。正在洛阳博物馆二楼展出的“河洛遗珍——洛阳都市圈文物联展”上，济源展区精品荟萃，其中各类陶塑作品尤为引人瞩目。劳作场景、俳优乐舞、动物牲畜……包罗万象、生动有趣，反映出两汉时期农业和手工业的高度发达。

汉代复釉烧烤炉

记者 智慧 摄

“这是烤串？”“汉代人也爱吃烧烤？”……在展厅内，这件文物引来不少观众围观，只见长方形的烧烤炉上，左右两侧分别放着一串鹌鹑、一串小鱼。现场讲解员介绍，它于2003年出土于济源某电厂内，长20.5厘米、宽11.5厘米、高12.5厘米，几乎每位看到它的观众都惊叹不已。

实际上，直接在火上炙烤食物的习俗，在我国由来已久。《礼记·礼运》曰：“昔者先王……食草木之实，鸟兽之肉……以炮以燔，以烹以炙。”走出茹毛饮血的原始时期，文明时代的肉食便开始尝试直接在火上烤炙的方式。

汉代人嗜烤肉，这一点，从历史文献和目前出土的不少汉代画像石上都可以找到依据。而据考证，那时的食材，比现在还丰富，不仅有牛、羊、鸡等，甚至还有龟、鱼、雁、鸟、兔等不同动物的肉。