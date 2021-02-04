今日起，中国国花园和隋唐城遗址植物园免费预约入园

今天上午，洛阳融媒记者从中国国花园和洛阳市隋唐城遗址植物园获悉，从今天开始，这两家牡丹园免费啦！

今天上午，洛阳融媒记者从中国国花园和洛阳市隋唐城遗址植物园获悉，从今天开始，这两家牡丹园免费啦！

现在去中国国花园还能看到哪些花？除金阁、黑沙堡等晚开牡丹品种外，蝴蝶鸟语林内还有从冷库移栽过来的300盆洛阳红花开正艳，此外，芍药、月季、玫瑰、月见草、白玉堂等花也将陆续进入盛放期。

在隋唐城遗址植物园中，目前珍品豆绿、绿香球、绽绿花等品种花卉开得正好，国外晚开品种寿紫、白神、金岛、海黄、黄冠正在绽放，同时园区还将500盆盆栽精品牡丹放置于九色园及科技示范园内的国外品种区，您可前去观赏。

据悉，隋唐城遗址植物园共有芍药30多个品种2万余株，目前九色台周边、科技示范园、百花园内的芍药成片开放，已经和牡丹的花期相衔接，观赏效果正佳。同时园内还有荚蒾、琼花、月季、锦带，睡莲、黄鸢尾正在盛开，位于野趣水景园大草坪上的草花组合也正初开。

请您注意的是，虽然入园实行免费政策，但入园前仍需预约。