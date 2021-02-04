洛宁县长水村产业就业双带动 团结一心促发展

日前，河南省民族宗教委公布了第五批河南省民族团结进步示范区示范单位名单，洛宁县长水镇长水村榜上有名。

日前，河南省民族宗教委公布了第五批河南省民族团结进步示范区示范单位名单，洛宁县长水镇长水村榜上有名。

昨日，记者来到位于洛宁县城西约19公里的长水村。春夏之交，长水村满目青翠，整洁的农家小院门前都悬挂有“同心同德”门匾，上面的石榴元素寓意各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。

长水村共有5个自然村13个村民小组644户2600多人，其中回族124户近500人。近年来，长水村深入贯彻习近平总书记关于民族团结的重要指示，高举中华民族大团结的旗帜，围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，广泛深入开展民族团结进步创建工作。

长水村党支部书记王松武说，该村通过成立民族团结进步示范村创建活动领导小组，深化民族团结进步宣传教育，不断增强各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

该村新建成的党群服务中心集便民服务中心、党员活动室、家风家训馆、乡村振兴展馆、农家书屋等于一体，大大提升了基层党组织服务各民族群众的能力和水平。书屋内摆放有党史学习教育、科普、农技等各类图书2500余册，向群众免费开放，构筑各族群众共有的精神家园。

每到双休日，长水村就热闹起来。在党员的带动下，各族群众积极参与新时代文明实践、“快乐星期天”等活动，大家一起健身、跳舞、参与公益活动。同时，该村开展“手拉手、心连心、一家亲”帮扶结对活动，鼓励各族群众结对子、互相帮扶，携手迈向美好生活。

王松武介绍，为不断提升群众收入水平，该村立足产业基础，深挖资源优势，多渠道发展特色产业，通过产业就业双带动，形成了独具特色的经济发展模式。

发挥优势，建设产业园区。该村利用交通区位优势，整合土地资源，建设了占地3500余亩的产业园区，引进正好铅笔厂等特色加工企业，带动村内300多名群众就业。

因地制宜，发展特色产业。结合民族村特点，该村引导群众开办饭店、经营特色小吃。目前，该村群众开办的特色餐厅已经结对吸纳周边群众146人就业。

拓宽渠道，增加群众收入。长水村人多地少，该村通过信贷支持，引导群众到山区流转土地发展特色种植产业。买自军是该村的种植大户，他在流转的2000多亩土地上，种植油用牡丹、花椒、丹参等，带动100多名群众实现家门口就业。

在正好铅笔厂内，村民王利平正在车间内分拣铅笔。她说：“我们原来在外务工。近几年，村里厂子多了起来，在家门口就能找到好工作，还不耽误照顾孩子，就回来了。村里发展得越来越好，我们的日子也越过越好。”（记者 郭飞飞 通讯员 薛伟旭 杨玲玲）