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全市安全生产警示推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.24 09:05

　　昨日，全市安全生产警示推进会召开，通报安全生产有关情况，对近期工作再部署再推进。

　　市委常委、常务副市长王琰君在会上指出，今年以来，全市安全生产工作形势严峻，充分暴露了有关县区和部门存在思想上重视不够、作风上不严不实、企业主体责任落实不到位等问题。当前正值牡丹文化节，“五一”假期将至，做好安全生产工作责任重大。各级各部门要进一步提高政治站位，深刻警醒、引以为戒，自觉把安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，坚决克服麻痹思想，切实守好安全生产底线。

　　王琰君强调，要聚焦重点领域，针对问题事故多发、风险隐患较大的领域开展专项整治，做到不留死角、不留盲区。要强化工作举措，隐患排查要更细，开展拉网式、地毯式安全生产大检查大排查大整治行动；问题整改要更实，试行清单制管理，确保隐患逐一整改销号；监督执法要更严，依法严厉打击安全生产违法违规行为。要强化制度保障，压实安全责任，加强督导暗访，严肃追责问责，严格值班值守，确保全市安全生产形势持续稳定。

　　会议以视频的形式召开。市住建局、市交通运输局、市公安局、新安县、洛龙区、孟津区作了表态发言。（记者 李东慧）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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