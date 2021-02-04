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中信重工矿山装备工业互联网平台入选全省首批工业互联网平台名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.22 21:04

　　22日，洛报融媒记者从市工信局获悉，根据省工信厅、省财政厅近日联合发布的《关于公布第一批河南省工业互联网平台培育对象考核验收结果的通知》，中信重工承建的矿山装备工业互联网平台等3家平台通过考核验收，被正式认定为我省首批工业互联网平台。

　　此次入选的中信重工矿山装备工业互联网平台曾先后入选国家“工业互联网试点示范”、国家“制造业与互联网融合发展试点示范”(行业工业互联网平台方向)，是我省唯一一家双试点示范平台。

　　该平台依托中信重工在矿物实验、产品研发、装备制造、运维服务、工艺优化和工业大数据方面的深厚积淀，将工业技术、管理、应用等方面的经验和知识进行模块化、软件化处理，以微服务组件或工业APP的形式赋能行业企业，能够实现产品全生命周期管理和全流程智能化服务。同时，平台还能够通过行业大数据分析应用打通产业链，最终形成以智能化产品和“互联网+”服务为一体的综合智能服务体系和产业生态圈，赋能矿山产业数字化转型升级。

　　目前，中信重工矿山装备工业互联网平台围绕“一平台两中心四应用”的整体框架，已建成覆盖全行业、全产业链的行业服务平台，形成基于海量数据的采集、汇聚、分析和服务体系。平台迄今已覆盖企业58家，接入各类矿山设备612台，部署工业机理模型36个、工业微服务组件38个，通过平台已直接产生市场合同订单一千余万元，拉动主机设备订货超过4亿元。

　　我省于2018年启动省级工业互联网平台培育工作，并确定首批培育对象，培育期设定为两年。今年3月，省专家组对培育对象进行项目审核验收，最终认定3个项目为首批省工业互联网平台。除中信重工承建的矿山装备工业互联网平台外，此次还有卫华集团承建的起重物流装备行业工业互联网平台、天瑞集团信息科技公司承建的天信工业互联网平台入选。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 刘强）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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