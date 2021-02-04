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汽车坠入渠里漂流200多米远 热心群众用绳将车内小伙儿救出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.20 18:34

　　“小伙儿命真大。”市神龙水上义务搜救队队长杨红山说，19日下午，一小伙儿驾车行至伊滨区寇店镇马寨村附近时，连人带车坠入渠里，4名群众在车沉入渠底前将人救出。

　　张科锋是参与救人者之一。19日下午1点多，他正在麦地浇水，突然听到咚的一声响，看到一辆白色汽车坠入路边一渠内。他拿起一根绳子就往渠边跑，并拨打110报警。“车里只有小伙儿一人，上半身已从车窗爬出来。”张科锋说，他把绳子扔下去，小伙儿没抓住，当时渠水湍急，汽车被冲向下游。渠水2米多深，水面离岸上也有3米，他无法下水救人，只得追着寻找机会救人。

　　张科锋追了100多米遇到一座桥，他跑桥上救人。此时，恰有3名群众路过，也过来帮忙。他们把绳子扔下去，小伙儿成功抓住。考虑到桥边护栏太高，4个人使不上劲儿，将小伙儿从车里拉出后逆流而上，汽车则往下游漂去。原来，上游十几米处有台阶可下到渠下，他们最终从台阶处将人救出。

　　市神龙水上义务搜救队队长杨红山带领20名队员到场时，汽车漂流了200多米后沉入渠底。他们初步了解，小伙儿驾车失控撞倒一根路灯杆，撞坏渠边防护网后坠渠。

　　吊车到达现场后，杨红山安排队员孙振航、吉跃阁下水，将吊装带从汽车内部穿过，后由吊车将车吊出来。“车受损严重，小伙儿没有大碍。”杨红山说。(洛报融媒记者 魏巍) (受访者供图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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