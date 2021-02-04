最是这朵“人间富贵花”

一到四月去洛阳，就能体会花山花海的感觉。

每到四月，作为洛阳人，都会遭遇这样的问题。

“牡丹好看吗？”“你们洛阳牡丹到底怎么样啊？”

“不错啊，可以去看看……”

“去王城公园、洛阳国花园看看就知……”

……对洛阳人来说，回答这些问题，总是语塞。

牡丹对我们来说，陷入了“审美疲劳”。别的地方，牡丹是尊贵的“花魁”，可在洛阳，牡丹往往是被“无视”的，她是我们从小到大的“行道树”，路边的“花圃植物”，马路花坛里、学校操场边、家里楼下、路边小公园里，到处都是盛开的牡丹。

最近，电视剧《司藤》火了，长得明艳的女明星，常会被冠上“人间富贵花”的名头。其实殊不知，牡丹才是最早的“人间富贵花”。元代诗人吴澄诗云，“风前月下妖娆态，天上人间富贵花”，咏的就是牡丹。从古至今，这么多文人墨客咏叹这朵“人间富贵花”？洛阳人眼里的牡丹又是怎么样的呢？

人间四月属牡丹

一到四月去洛阳，就能体会花山花海的感觉。

汽车驶入洛阳市，路两侧出现许多卖牡丹盆花的摊点，越往洛阳市中心走，花会的氛围便越浓。

小时候印象，一到四月，洛阳就像又过了一个年。一年一届的牡丹花会是国内最早的节庆之一，也是儿时最深刻的记忆。此时，街道上两边花坛里牡丹争相盛放，来看花的人熙熙攘攘，到处悬挂着迎宾的横幅和装饰，连空气中都弥漫着节日的喜庆。

城区内的中华牡丹园、洛阳牡丹园等10多家牡丹园前的停车场均爆满，排成长龙的车辆只好停靠在马路两侧。看花必去的王城公园更是人潮涌动，人海盖过了花海，挤掉鞋、丢了娃都是常事，据说每年王城公园管理处都能捡到很多遗失的鞋。

说美，确实是美。

牡丹之美，在于其明艳繁复所彰显的大气、雍容、华贵。牡丹是为数不多，在北方盛放的花朵最大的花卉之一，花型硕大、色泽艳丽的牡丹花满足了人们的视觉享受和对春天的想象。另外窃以为，人们爱牡丹，也是爱春天。秋冬寒色，万物枯槁，牡丹盛放的粉红嫣然，一扫冬天的萧瑟，确实是让人眼前一亮，慨叹春天终于来了。

如果是成片的牡丹，开放起来更是气势惊人。有人说，兰或者梅绽放，如一美人遗世独立，而牡丹绽放，则富丽堂皇，如群美毕至了。这也导致洛阳人再去其他地方，看到孤单的几棵牡丹，总会傲娇说一句“比起我们洛阳牡丹，差远了”。在洛阳国花园等这些大型的苗圃，如果你见识一下几十亩牡丹同时绽放的浩荡与气势，才会明白什么叫“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”。

就像唐代诗人徐凝的那首：

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。

疑是洛川神女作，千娇万态破朝霞。”

洛阳花的古与今

牡丹，其实也叫洛阳花。

说起洛阳，最易联想的词就是牡丹和龙门石窟。“哦，洛阳，知道，就是牡丹花那个。”洛阳人自我介绍，往往离不开牡丹。牡丹，确实是洛阳最大的IP之一。千百年来，洛阳以盛产名贵牡丹和家家户户种植牡丹而成为千古昌盛、永葆芳华的“花都”。

牡丹，对洛阳来说，还有一重意义。在中国历史上，先后有13个封建王朝在这里建都，然而，千年岁月的巨潮早已把煊赫一时的帝王将相们冲刷得无影无踪，只有牡丹，千古常新的牡丹常在，为这座古城昭示着美、生命力、创造力。

别的地方种牡丹是稀缺，而洛阳人种牡丹是日常。

洛阳人栽培牡丹开始于隋朝。公元604年，隋场帝建都洛阳，开辟方圆200里的“西苑”种植牡丹和奇花异卉。小时候，我们去游玩的西苑公园，其实就是中国历史上第一个皇家牡丹园。到了唐代，洛阳的宫廷寺院、富豪宅第和民间，栽培、观赏牡丹已十分普遍，牡丹已深入寻常百姓家。

白居易在《买花》这首诗中，生动地描绘了当时洛阳人对牡丹的狂热迷恋：“帝城春欲暮，喧喧车马度，共道牡丹时，相随买花去。”“家家习为俗，人人迷不悟。”

当然，那时候人们狂热喜欢牡丹的稀缺品种，特别是贵族，为了一株牡丹一掷千金。白居易也发出“一株深色花，十户中人赋”的慨叹。

一代女皇与牡丹的恩怨

说起牡丹，绕不开的一个人还有武则天。很多人小时候，都听过武则天贬牡丹的传说。

清代文人李汝珍的《镜花缘》中讲述，冬日的皇宫非常的冷，尤其是傍晚的时候，女皇武则天正在喝酒暖暖身，忽然闻到一阵花香，原来是腊梅花开了。腊梅都可以开，武则天便要百花在寒冬开放。

百花摄于武则天的权利，不得不从命。一夜之间百花盛开，但唯有牡丹抗旨不开，没有屈服在武则天的威严下。武则天醒来看到满园花开大喜，在看到牡丹时勃然大怒，随即就将牡丹贬至洛阳。牡丹到了洛阳之后就昂首开放，武后知道此事，更加大怒命人烧死牡丹。

因为这种牡丹在武则天的烈火中骨焦心刚，人们赞它为“焦骨牡丹”。后来经过洛阳人的精心培育。花儿更红更艳了，后人起名叫“洛阳红”。

小时候纳闷这个传说有些伪诈，这故事虽因歌颂了牡丹不畏权贵，不屈淫威的精神品格，但却给后人造成错误印象：一似乎洛阳牡丹只是从当年的长安遭贬而来；二似乎武则天与牡丹冰火不容。但其实并不是历史。

历史事实是：早在传说的武则天称天后贬牡丹前七八十年前，杨广篡位称帝的次年(605年)五月，炀帝在洛阳修建西苑时，就从易州(今河北易县)引进了牡丹。南宋学者王应麟在《海山记》记言：“隋帝辟地二百亩为西苑，诏天下进花卉，易州进二十箱牡丹”。这标志着中国牡丹由野生阶段过渡到园林种植。牡丹从此落户洛阳皇家花园，一开始就带有富贵气。历史表明，河洛地区不仅是中国野生牡丹的原生地之一，而洛阳更是中国牡丹栽培的园圃之源。

那么，小说家和民间艺人们是根据什么素材编成武则天贬牡丹的故事呢？在《全唐诗》中有武则天《腊日宣诏幸上苑》一诗。其诗曰：明朝游上苑，火急报春知。花须连夜发，莫待晓风吹。

怀着不满女人做皇帝的偏见，宋代吴淑根据字面意思，将此诗演化为武则天贬牡丹故事，其所著《江淮异人录》戴：“武后诏游上苑，百花俱放，牡丹独迟，遂令贬于洛阳。后洛阳牡丹甲天下也。”

再后，到清朝，李汝珍又将其编入章回小说《镜花缘》。诗和小说都有丰富的想象和蔑视权贵的诉求，因此广为流传。这样，根据“妖妄，不足信”之资料编写的武则天贬牡丹于洛阳的故事，便从宋朝流传至今几近千年。

宋人的诗词，明清的小说，流传的民间故事，把武则天刻画成与牡丹冰火不容，其实也是借故事吐槽武后，与历史相去甚远。据舒元舆《牡丹赋》说：“天后之乡，西河也，精舍下有牡丹，其花特异，天后(则天)上苑之有缺，因命移植焉。”武则天还从自己的家乡的珍稀品种移到都城来。武则天对牡丹，不仅没有恨而怒贬，反而爱之有加，对牡丹的栽培、发展做出了贡献。

洛阳牡丹与菏泽牡丹的“相爱相杀”

说到牡丹，还有个不得不提的地方是菏泽。

洛阳人出去，也经常会遇到这样的诘问：“都说你们洛阳牡丹甲天下，但菏泽人说曹州牡丹甲洛阳。”

宋代，欧阳修在《洛阳牡丹图》中曾有一句为洛阳正名：“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇”。

可现代，菏泽与洛阳牡丹之争却逐渐显性化。九十年代之后，跟洛阳大力发展观赏牡丹比起来，菏泽作为牡丹圈“后起之秀”另辟蹊径以种植为突破口，放大规模效应，来势汹汹。

与洛阳牡丹比来说，菏泽的牡丹更注重经济价值。菏泽古称曹州，处于北温带，碱性沙土，适合喜旱不喜阴的牡丹的生长。据说，菏泽牡丹种植面积已经达到12万多亩，已经是世界上面积最大，品种最多、花色最全的牡丹生产、科研、出口基地。

近些年来，洛阳牡丹与菏泽牡丹的纷争还曾上升到城市PK的角度。我上学的时候，双方曾一度争得不可开交。但后来因为评选国花，洛阳和菏泽团结起来，取得了皆大欢喜的结果。

换另外一个角度，这场牡丹之争也是场双赢的战争。如同明星喜欢炒CP，女明星喜欢艳压，从心理学来说，二者争先比一者独大更有看头。用现代传播学的理论，有挑战才有话题，有话题才有关注，有关注才有流量和市场。这场牡丹之争其实就是一场“相爱相杀”，牡丹如果火了，引起了全民兴趣，其实不分洛阳与菏泽。

另外，洛阳与菏泽牡丹，各有所长。洛阳的牡丹，已不单纯是一种花，它是中国历史文化的美的切面，是千百年来全民对美的追求与喜爱，是诗人的咏叹，帝王的传说，民间的故事，是即使历经战火，人们依然对美好生活的向往。

而菏泽牡丹，则是栽培，是产业，是苗圃，是经济。随着经济发展和科技水平的提高，菏泽牡丹已经逐渐从单一的观赏牡丹，拓展到食用、药用、保健等多个领域，已然是牡丹产业一条龙了。在经济社会的当下，菏泽人对牡丹的经营意识，的确是洛阳人应该学习的。

回到文章开头，随着牡丹花会临近，看着朋友圈里不少外地客发的牡丹的美图，又再度发现了牡丹的美。

看着粉红嫣然，在风中颤动花瓣的牡丹，心里不禁还是感叹：牡丹还是真美。牡丹的美，在于雍容，在于大气，在于毫无保留把春天的讯息通过花带给你。

现在每到过年，家里都会给送几盆牡丹。现在的种植技术，已经可以让牡丹真正在寒冬绽放。冬天里看一株活泼绽放的牡丹，就会意识到，春天不远了。对离家在外的洛阳人来说，牡丹更是一种乡愁，一种思念，一种寄托，一种家乡的颜色和气息。

画家齐白石，画了一辈子花鸟鱼虫。晚年的他，曾说过一段极为深刻的肺腑之言，他说，我画了一辈子身边的花草，平凡的草虫，到了九十多岁我才明白，我画的原来是和平啊。

牡丹也一样，她之所以能成为“人间富贵花”，不在“富贵”，而在她开的是和平的生活，是岁月的静好，是我们每个人都可以安享时光的“太平盛世”。（赵媛）