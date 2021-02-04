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伊川擒凶负伤民警康海琛：“群众的事，再小也是大事”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.20 08:42

　　近日，伊川县公安局白元派出所所长康海琛擒凶时负伤的消息，引发广泛关注。连日来，本报记者深入采访康海琛的同事、当地村民、大学同学等，他们还原了一个更为真实的康海琛：他从中学起就立志从警，不悔初心。（＞＞＞洛阳伊川一民警奋力擒敌时英勇负伤

　　“穿上警服的那一天，康海琛和我都高兴得合不拢嘴”

　　2000年2月，康海琛从河南公安高等专科学校(现为河南警察学院)毕业后，来到伊川县公安局法制室工作。2002年8月，他光荣加入中国共产党。

　　“康海琛是从农村走出来的大学生，他从中学起就立志从警，不悔初心。”伊川县公安局酒后派出所所长蒋要伟说，他是康海琛的大学同学，康海琛在大学期间学习刻苦，成绩突出，多次荣获奖学金。

　　大学期间，每逢双休日，蒋要伟和康海琛都积极报名参加“假日警长”活动。“我和康海琛多次在郑州火车站执勤，还参加过郑州市公安局文化路派出所的夜查活动，很辛苦，但是觉得很有意义。”蒋要伟说。

　　记者了解到，1995年，河南公安高等专科学校的“假日警长”活动与中国志愿者活动同时起步。在校大学生在双休日成为“假日警长”，到居民社区、繁华路段、复杂路口、大型商场、车站、公园等公共场所协助公安机关维护社会秩序，开展治安巡逻、交通疏导、法制宣传、社区警务、禁毒宣传、反扒行动、防艾宣传、大型活动安全保卫等活动，受到了人民群众的广泛好评。

　　“当上‘假日警长’，不但培养、强化了我们的警察意识，还提升了专业能力，同时也为树立学校和人民警察良好形象、密切警民关系、构建和谐社会作出了积极贡献。”蒋要伟说。

　　大学毕业后，蒋要伟和康海琛一起被分配到伊川县公安局工作。“穿上警服的那一天，康海琛和我高兴得合不拢嘴，终于实现了从警的愿望。”蒋要伟说。

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[ 责任编辑：崔利利]
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