洛阳伊川一民警奋力擒敌时英勇负伤

4月8日19时许，43岁的伊川县公安局白元派出所所长康海琛，在该县白元镇白元村抓捕一名犯罪嫌疑人时，英勇负伤，所幸无生命危险。目前，犯罪嫌疑人已被抓获，案件正在审理中。

康海琛在医院接受治疗

4月8日19时许，43岁的伊川县公安局白元派出所所长康海琛，在该县白元镇白元村抓捕一名犯罪嫌疑人时，英勇负伤，所幸无生命危险。目前，犯罪嫌疑人已被抓获，案件正在审理中。

9日，洛报融媒记者从伊川县公安局了解到，8日18时27分，白元派出所接到辖区群众报警称，有陌生男子来到白元村一女子家中，对其进行猥亵。接警后，康海琛带领3名执勤人员迅速赶到受害人家中展开调查。经警方初步调查后，康海琛立即部署警力，对犯罪嫌疑人进行抓捕。

8日19时许，康海琛来到犯罪嫌疑人家门口，敲开门后，向其出示警官证说明身份，准备对其进行控制时，犯罪嫌疑人突然冲出，手持尖刀朝他刺去。康海琛伸手去挡，右手和左上腹被刺伤，顿时血流如注，他立即呼喊警示同伴。

为保护同伴不受伤害，康海琛捂住伤口，强忍伤痛引开犯罪嫌疑人，并择机迅速报告伊川县公安局请求支援。增援民警赶到后，将犯罪嫌疑人包围在家中，最终，将人控制。康海琛被紧急送往当地医院重症监护室进行抢救。

9日，洛报融媒记者从医院处得知，经医护人员检查，康海琛右手腕部受伤，十字肌腱断裂；左上腹有刀伤，伤口长4厘米，深12厘米，险些刺穿腹膜。经手术后，康海琛已脱离生命危险，目前尚在接受进一步治疗。

“手术醒来后，我首先想到的是犯罪嫌疑人是否抓获，担心他再次作案。”9日下午，康海琛躺在病床上告诉洛报融媒记者。

事件发生后，伊川县委县政府高度重视。9日早上，伊川县相关部门领导赶往医院，看望慰问因公受伤的康海琛，表达党和政府的关心和关怀。(洛报融媒记者 余子愚 文/图)