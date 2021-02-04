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洛阳市区农贸市场将布放环保塑料袋自助取袋机【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.19 18:19

　　19日，在西工区行署路农贸市场的入口处，一台环保塑料袋自助取袋机引来不少市民的围观。大家通过微信扫描二维码，按照流程操作，只需两步，一个个环保塑料袋就从机器里自动“吐”了出来。

　　近日，由市商务局牵头，我市在市区部分农贸市场开始布放环保塑料袋自动取袋机。在满足市民便利生活的同时，进一步提升大家的环境保护意识。

　　“这个袋子摸起来比常见的塑料袋更软一些，手感很好，取用还挺方便的，最重要的是没有污染，可以放心使用。”市民王先生说。

　　根据我市印发的《洛阳市加快白色污染治理实施方案》要求，今年起，我市城市建成区商场、超市、药店、书店等场所及餐饮打包外卖服务和各类展会活动，禁止提供使用不可降解塑料袋；集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋，全面提供可降解购物袋、纸袋、布袋等产品。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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