谷雨前夕，赏牡丹、做团扇，亲子活动乐融融【视频】

4月20日是谷雨节气，我国北方民间有“谷雨三朝看牡丹”的谚语。

4月20日是谷雨节气，我国北方民间有“谷雨三朝看牡丹”的谚语。今天(17日)下午，我们与洛阳市少儿图书馆联合举办了赏牡丹、制作牡丹团扇的活动。

“每年谷雨节气到来之际，牡丹正好进入盛花期。牡丹也被称为‘谷雨花’……”在隋唐城遗址植物园，老师给小朋友和家长们讲解了二十四节气赏花、品茶等民间习俗。

小朋友通过学习五感观察法，用触觉、听觉、嗅觉、味觉和视觉来观赏牡丹，并细致观察牡丹的花型、叶子、枝干等，学习了牡丹和芍药的区别。

老师还用二十四节气图、圭表侧影，给小朋友们讲解洛阳古人确定节气的方式。谷雨有“雨生百谷”的意思，是二十四节气中的第六个节气，谷雨节气后农业生产进入繁忙时期。