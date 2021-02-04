今年洛阳市残联预计投入400万元 加大残疾人就业培训力度

“我希望有更多的残疾人成功就业，过上更好的生活。”14日，创业成功的残疾人汤松说，这是他创业的初衷也是他的心愿。
“我希望有更多的残疾人成功就业，过上更好的生活。”14日，创业成功的残疾人汤松说，这是他创业的初衷也是他的心愿。
“我希望有更多的残疾人成功就业，过上更好的生活。”14日，创业成功的残疾人汤松说，这是他创业的初衷也是他的心愿。
34岁的汤松因从小患罕见病导致肢体三级残疾。此后，他凭自身努力不但取得了西北工业大学企业管理专业硕士研究生学历，毕业后在我市残联扶持下，于2016年4月创办了洛阳琢玉教育培训中心，为了回馈社会，该中心免费接收残疾人家庭孩子。目前，该中心有120多名学生。
“创业初期，市残联多次帮我申请残疾人创业金。”汤松说，他感谢相关部门多年来对残疾人群体创业提供的优惠政策和平台。
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