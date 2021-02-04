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17日、18日，伊滨区部分路段将实行交通管制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.15 18:43

　　15日，记者从市交警支队获悉，第八届洛阳大谷关全国自行车邀请赛将于4月17日至18日在伊滨区举办，届时交警部门将对比赛路线周边部分道路实行交通管制。

　　据了解，本次比赛的线路为大谷路—渠滨路—舜耕路—南山大道—孝文大道—伊洛东路—伊水东路—伊滨路—安澜路—新源路—孝文大道—吉庆路—光武大道—南山大道—李村大街—渠滨路—大谷路，全长86公里。

　　精英组赛程交通管制时间为4月17日的8时至11时30分(视情适时将微调)。山地组赛程交通管制时间为4月17日的8时至17时，4月18日的8时至12时30分(视情适时将微调)。

　　交警部门提醒，赛事期间，赛道沿线内的机动车道、非机动车道以及人行道内，禁止任何非赛事车辆行驶和停放，严禁摩托车、电动车、自行车、人力三轮车、低速载货汽车等车辆在赛事路段内通行。过往和观看比赛的群众不得随意横穿赛道，不得相互追逐猛跑、投掷物品，不得逾越警戒范围，不得在中心隔离花带内聚集，应自觉维护交通秩序，服从现场安保人员管理，文明礼让。违反交通管制及相关规定的，将被依法依规处理。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
[ 责任编辑：崔利利]
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