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4月15日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.14 17:55

　　目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　王城公园：全园共有约660个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的52%。主要分布在牡丹仙子观赏区、国际牡丹观赏区、紫云天香台、甘棠州牡丹观赏区、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有万花盛、紫兰魁、宏图、岛の藤、八千代椿、百花殿、镰田锦、白妙、花王、新七福神、白雁、初乌等；初开的牡丹品种有海黄、白王狮子、紫斑牡丹、越の雪、豆绿等。园内木香、绣线菊等竞相绽放。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展在大门内广场明堂展出。

　　王城公园吉野川等品种

　　王城公园 七福神

　　王城公园 十八号

　　王城公园 花王

　　隋唐城遗址植物园：全园共有650多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的55%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有赵紫、玉楼点翠、葛巾紫、翠幕、莲鹤等；初开的牡丹品种有浓神乐、富士曙光、五大洲、新日月、日月锦等。目前，紫斑牡丹200多个品种成片盛开。大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱等正值盛花期。木兰琼花园内百余株绣球荚蒾、琼花等盛开。南门5万余株郁金香开放。

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[ 责任编辑：崔利利]
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