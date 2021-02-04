今日洛阳阴天间多云 气温8℃到22℃

洛阳今天阴天间多云，偏东风3级到4级，气温8℃到22℃。

昨日天气稍凉，一些地方还下起了零星小雨，与前天的晴热形成对比。自今年3月以来，沙尘天气异常活跃，连多年未出现过沙尘天气的洛阳也受到影响。这不，新一轮沙尘天气要来了。

据中国天气网及“河南气象”微信公众号消息，今明后3天，我国北方地区有一次沙尘天气过程，影响范围较广。从今天夜里开始，本轮沙尘天气将传输到河南境内，全省自西向东大部分地区将有浮尘或扬沙。

今年，影响我国的沙尘天气不仅次数多，而且范围广、强度强。截至4月10日，我国今年共出现6次沙尘天气过程，影响范围涉及20多个省份，甚至地处长三角地区的上海、杭州等地也遭遇了罕见的沙尘天气。

此前，我们专门写过今年沙尘天气频繁的原因，主要是沙源地裸露和气象条件有利于沙尘传输。中央气象台数据显示，我国沙尘天气高发期主要集中在每年的3月到5月，几乎占全年的80%，而这3个月中，又属4月的沙尘天气最多，平均达4.3次。

记者从市气象台了解到，本轮沙尘天气预计今天夜里到达洛阳，主要影响时段为明天白天，但强度、范围都没有之前几轮大，大家出行不必过于担心。

根据最新的气象资料分析，短期内有下滑槽东移南下，对洛阳略有影响，预计今天我市阴天间多云，偏东风3级到4级，气温8℃到22℃；明天阴天到多云，部分地区有浮尘，偏东风2级到3级，气温7℃到28℃。随着冷空气离开，本周接下来的几天，我市将以晴好或多云天气为主，中午时段紫外线较强，爱美的人可要当心别晒黑了。( 记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)