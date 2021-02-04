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4月14日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.13 20:02

　　目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

　　四星级牡丹观赏园花情如下：

　　中国国花园：全园共有约450个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的55%。主要分布在二乔亭、开元富贵广场、国色广场等处。其中：盛开的牡丹品种有皇冠、莲鹤、白妙、七福神、八千代椿、御所樱、五大洲、岛大臣、五洲红、旭港、花王等；初开的牡丹品种有镰田锦、镰田藤、长寿乐、海黄等。园内棣棠、黄刺玫争奇斗艳。

　　中国国花园 村松樱

　　中国国花园 花王

　　中国国花园 长寿乐

　　王城公园：全园共有约610个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的55%。主要分布在牡丹仙子观赏区、国际牡丹观赏区、紫云天香台、甘棠州牡丹观赏区、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有首案红、紫兰魁、宏图、百花殿、镰田锦、万花盛、白妙、花王、百花选、新七福神、白雁、初乌等；初开的牡丹品种有岛の藤、海黄、白王狮子、紫斑牡丹等。园内木香、绣线菊等竞相绽放。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展在大门内广场明堂展出。

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[ 责任编辑：崔利利]
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