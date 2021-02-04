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70余名残疾人进园观景赏牡丹【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.13 21:29

　　13日，洛龙区残联开展“拥抱春天与爱同行”关爱残疾人党员志愿者活动，组织该区肢残协会、聋人协会70余名残疾人及区残联党员助残志愿者到洛阳郁金香牡丹园观赏郁金香和牡丹。党员志愿者们一对一陪伴重残不便的残疾人，一路观景赏花、合影留念。此次活动得到洛阳市众达人力资源管理服务有限公司等爱心企业捐助，园区也支持参与此次活动的人员免票进园。

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[ 责任编辑：崔利利]
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