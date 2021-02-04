“河洛欢歌”载歌载舞话脱贫

13日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月“洛阳市脱贫攻坚成果展示嵩县专场”在洛阳市西工区周王城广场举办。
13日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月“洛阳市脱贫攻坚成果展示嵩县专场”在洛阳市西工区周王城广场举办。
13日上午，第39届中国洛阳牡丹文化节“河洛欢歌·我们的生活充满阳光”广场文化月“洛阳市脱贫攻坚成果展示嵩县专场”在洛阳市西工区周王城广场举办。
伴着悠扬的歌声，一首歌伴舞《嵩县迎宾曲》拉开了本场演出的序幕。快板《嵩县好人赞》、戏曲《花木兰》选段、戏曲小品《改厕风波》……演出用多样的艺术形式讲述真实的脱贫攻坚故事，展现脱贫攻坚奋斗历程和显著成果。
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