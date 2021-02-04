快看！“网红”绿牡丹开啦

绿牡丹非常少见，尤其是绿牡丹中的春柳，更是牡丹中的珍品。它还是“网红”牡丹，很多外地游客就是冲着它来的。今天中午，记者在王城公园见到了盛开的春柳。
绿牡丹非常少见，尤其是绿牡丹中的春柳，更是牡丹中的珍品。它还是“网红”牡丹，很多外地游客就是冲着它来的。今天中午，记者在王城公园见到了盛开的春柳。
绿牡丹非常少见，尤其是绿牡丹中的春柳，更是牡丹中的珍品。它还是“网红”牡丹，很多外地游客就是冲着它来的。今天中午，记者在王城公园见到了盛开的春柳牡丹。
春柳牡丹的花期很长，能持续20多天，花朵丰满，形如绣球。
春柳的奇特之处在于它整个花期会呈现三种颜色。初绽的春柳，乍绿又白，好像柳叶飘絮，宛若雪到柳梢；盛开的春柳，花瓣端部绿色，中间淡青色，有时呈白色，如同玉翡翠、玉白菜。趁着这大好春光，来跟“网红”牡丹拍个照吧！(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频 通讯员 张晶晶)
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