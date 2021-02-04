今日洛阳晴天到多云 气温12℃到20℃

洛阳今天晴天到多云，部分地区有沙尘，偏南风3级转偏北风4级到5级，气温12℃到20℃。

昨天，气温升高，中午走在阳光下，有一种夏天的感觉，一些爱美的女子已迫不及待地穿上了裙子。河南省气象服务中心统计数据显示，昨天全省大部最高气温都在20℃以上，最高为伊川，达26.6℃。

今天的天气有点儿不适合穿裙子。河南省气象服务中心预计，今天天气有点儿复杂。

先来说说“雨”，今天白天三门峡西部局地有零星小雨或小雨；再说“雾”，昨天夜里到今天凌晨，我省西南部、南部局地有雾；然后是“沙尘”，昨天夜里到今天白天，我省北中部部分地区有浮尘或扬沙。与“沙尘”形影不离的是“大风”，全省偏南风2级到3级自北向南转偏北风4级到5级，阵风7级左右。与昨天相比，今天会降温。

天气复杂，我们仍要心怀美好。第39届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组发布4月13日“牡丹花情预报”称，目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。唐代诗人刘禹锡的诗句“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”，在当下的洛阳完美呈现。

来了解一下今明两天的天气。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市为晴天到多云天气。受冷空气影响，今天我市有4级到5级偏北风，气温有所下降。预计今天晴天到多云，部分地区有沙尘，偏南风3级转偏北风4级到5级，气温12℃到20℃；明天多云到晴天，偏北风转偏南风2级到3级，气温8℃到22℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）