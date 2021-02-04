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灵活就业人员办理公积金开户，网上就能“搞定”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.12 15:56

　　本期关注

　　近日，市民王先生通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询灵活就业人员公积金开户的问题。12日，记者从洛阳市住房公积金管理中心了解到，灵活就业人员可在网上办理开户，或者携带相关证件到市民之家5楼办理。

　　听您倾诉

　　王先生说，他是陕西人，在洛阳打工，想要办理公积金开户，却不知该如何办理。

　　所跑单位

　　洛阳市住房公积金管理中心

　　跑腿经历

　　洛阳市住房公积金管理中心工作人员介绍，凡是已年满18周岁，且男性未满60周岁、女性未满55周岁，在我市稳定就业且有合法经济收入的灵活就业人员，可自愿缴存住房公积金，并享有《住房公积金管理条例》规定的缴存职工的各项权利。

　　具体来说，自愿缴存住房公积金的人员，未在异地住房公积金管理中心开设正常缴存个人账户，符合以下条件之一可申请办理。

　　1.非全日制工作的进城务工人员、城镇个体工商户、自由职业人员及其他灵活就业人员，以及未与用人单位建立劳动关系的。

　　2.未在异地住房公积金管理中心开设正常缴存个人账户的。

　　3.调入的单位尚未建立住房公积金制度或与原单位解除劳动关系未重新就业的。

　　4.单位撤销、解散、破产未重新就业的。

　　申请人可登录洛阳市住房公积金网上业务大厅，点击“灵活就业人员开户”。根据提示先后在相关页面录入个人基本信息等，使用本人支付宝客户端扫码，进行身份认证。

　　也可以携带申请人本人身份证原件、申请人在受托银行办理的Ⅰ类账户储蓄卡(中国银行、工商银行、建设银行任一银行)，到位于洛龙区开元大道的市民之家5楼B区服务窗口，填写《洛阳市住房公积金灵活就业人员开户申请表》，经现场核验后即可办理。

　　跑腿结果

　　王先生表示，对灵活就业人员公积金开户的问题已经了解，对洛阳市住房公积金管理中心的解答表示满意，感谢洛报融媒的帮忙。(洛报融媒记者 仝景菁)
[ 责任编辑：席倩倩]
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