白牡丹“景玉”：花大如盘 洁白似雪【视频】

赏花正当时，我市各大牡丹园里的牡丹“花海式”娇艳绽放。今天上午，记者在国际牡丹园看到，有一类白色牡丹，吸引了不少游客驻足观赏，合影留念。

赏花正当时，我市各大牡丹园里的牡丹“花海式”娇艳绽放。今天上午，记者在国际牡丹园看到，有一种白色牡丹，吸引了不少游客驻足观赏，合影留念。

这种白色牡丹，中等“身高”，花大如盘，洁白似雪，花瓣层层叠叠，呈褶皱状，像一个个可爱的绣球。从花冠中央向里看，花瓣底部还有淡淡的粉红色晕。

据该园主任霍志鹏介绍，它的名字叫“景玉”，中国花卉协会牡丹芍药分会以其培育师孙景玉的名字命名。孙景玉是山东人，虽然他已经离世，但“景玉”已成为白色系牡丹中最受欢迎的品种之一，我市多个牡丹园都有它的身影。

“姚黄、魏紫、赵粉等牡丹品种，是以姓氏加颜色来命名的，而像‘景玉’这样以培育师名字命名的牡丹并不多，足以见得这种牡丹的价值和培育师的贡献。”霍志鹏表示。

“景玉”的母本是“宋白”，父本是“凤丹白”。“宋白”花型特别好看，但长势很弱，而凤丹白是野生牡丹，长势壮，且开花早，单瓣花粉多，两者结合刚好取长补短。

霍志鹏说，“景玉”是早花品种，初开时为粉白色，盛开时洁白如玉，花朵为皇冠型，花梗细硬而长。因其长势强、成花率特别高等明显的优势，先后囊括了多项大奖，并被载入《中国牡丹品种图志》。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)