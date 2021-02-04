今日洛阳阴天转多云 气温8℃到26℃

洛阳今天阴天转多云，偏东风转偏南风2级到3级，气温8℃到26℃。

春季天，孩儿脸，昨天又是气温下降的一天，不少人担心，气温会继续下降。告诉您一个好消息，从今天开始，我市气温有所回升。

市气象台据气象资料分析，本周我市以晴天到多云天气为主，13日、17日受冷空气影响有大风天气过程，气温有所下降。

河南省气象服务中心预计，受冷空气影响，12日夜里到13日白天，全省自北向南转偏北风4级到5级，阵风7级左右；黄河以北部分地区伴有浮尘或扬沙，请注意防范。

这股冷空气影响范围较大，中央气象台预计，4月11日20时至13日20时，受冷空气影响，我国西北地区中北部、内蒙古、东北地区、华北中北部等地普遍有4℃到8℃降温，局地可达10℃以上。西北地区北部、内蒙古、东北地区、华北大部、黄淮等地部分地区有4级到6级偏北风，阵风7级到9级。

来看看未来几天天气情况，市气象台预计——

今天：阴天转多云，偏东风转偏南风2级到3级，气温8℃到26℃。

明天(周二)：晴天到多云，西北风4级到5级，气温11℃到22℃。

14日(周三)：多云间晴天，气温10℃到21℃。

15日(周四)：晴天到多云，气温11℃到26℃。

16日(周五)：晴天间多云，气温12℃到27℃。

17日(周六)：晴天间多云，西北风4级到5级，气温11℃到21℃。

18日(周日)：晴天到多云，气温8℃到23℃。(记者 余子愚 通讯员 郭铭博)