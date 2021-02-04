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洛阳今天多云到阴天 最高气温21℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 天气预报  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.09 08:28

　　气温适宜、天气尚可，这两天您有没有出门走走？

　　省气象服务中心预计，今明两天多云“霸屏”，全省气温多在19℃到22℃，11日全省大部有弱降水，气温小幅下降；今天凌晨到上午，我省南部、东部部分地区有雾，出行请注意交通安全。

　　诗人顾城写有诗歌《远和近》：“你/一会看我/一会看云/我觉得/你看我时很远/你看云时很近”，该诗短小精悍，富有哲理，成为他的代表作之一。

　　云是最常见的自然现象，是反映天气变化最直观和最重要的气象要素之一，因此，在近代气象学出现之前，看云预测天气已成为广大劳动人民的一项技能。

　　长期观测和实践表明，云是天气变化和大气运动的结果，云状的演变往往与某种天气的出现有密切关系。天气谚语“日晕三更雨，月晕午时风”“鱼鳞天，不雨也风颠”“朝有破絮云，午后雷雨临”，就是我国劳动人民从长期看天经验中总结出来的。

　　市气象台据气象资料分析，今明两天受弱西南气流影响，我市多云到阴天，偏南部分地区有零星小雨；11日阴天有小雨；13日受冷空气南下影响，有4级左右偏北风，气温有所下降。

　　市气象台预计：今天多云到阴天，偏东风2级到3级，气温8℃到21℃；明天多云转阴天，偏南局部地区有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温8℃到20℃。（记者 余子愚 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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