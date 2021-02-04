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洛阳纪检监察机关督促帮助企业追回拖欠债务2090万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.06 19:56

　　“在市纪委监委的协调帮助下，问题得到圆满解决，我们非常满意。”日前，洛玻集团有关负责人就洛阳市纪委监委协调帮助其解决债务纠纷问题表示感谢。

　　印发《服务保障企业健康发展11条措施》、制定《全市纪检监察机关监督保障优化营商环境工作方案》、聚焦营商环境存在的突出问题开展专项监督检查……去年以来，洛阳市纪检监察机关多措并举推动营商环境优化、政务服务质效提升，成效明显。

　　洛阳市纪委监委相关负责人介绍，我市纪检监察机关立足职能，专门成立了工作组，围绕贯彻落实优化营商环境决策部署落实情况，采取建立问题台账、逐条督办销号等方法，以强有力的监督保障惠企政策落地见效；聚焦中心工作开展专项监督，紧盯“五提”行动、省级下放权限承接、企业复工复产、存量资金清理、民生实事落实等，明确16条举措，开展近距离常态化监督。

　　严查影响企业发展的违纪违法行为，是优化营商环境的必要手段。去年以来，洛阳市纪检监察机关紧盯影响企业发展的腐败和作风问题开展了专项治理，严肃查处打折扣、搞变通，落实不力、失职失责及妨碍企业发展行为，对情节严重、造成恶劣影响的坚决依纪依法严肃处置。同时，纪检监察机关坚持“三个区分开来”，完善澄清保护党员干部制度和规定，主动为涉企举报中188名受到不实举报的党员干部予以澄清正名，对127名受到处分的同志开展暖心回访，并为因受到诬告陷害而被纳入失信“黑名单”的企业和经营者澄清事实，消除负面影响，维护企业声誉。

　　去年，洛阳市纪委监委还要求党员干部在政商交往中严格落实主动担当“九要”正面清单和底线红线“九不得”负面清单，细化33项具体行为边界及责任分工，同时建立联系服务企业机制，定期深入企业走访，将企业反映的问题纳入统筹协调机制。此外，市纪委监委还要求审慎使用查封、扣押、冻结涉企财物管理措施，以政治标准、纪法标准、发展标准处理涉案企业违规违法问题，让企业家卸下思想包袱，轻装前行。

　　去年以来，洛阳市纪检监察机关共督导解决涉企党风政风问题113个，通报严重损害营商环境典型案件15起，征集215家企业意见建议323条，督促帮助企业解决问题712个，协助企业追回拖欠债务2090万元。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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