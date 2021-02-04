太美啦！“王中之王”姚黄 一株盛开两种花型

作为牡丹四大名品之一的姚黄，属于中开品种，也就是说，它的盛开期是4月中旬。然而，4日记者在邙山一牡丹园的温室里发现，姚黄正吐露芬芳，微微泛黄的花朵看起来清新雅致。

作为牡丹四大名品之一的姚黄，属于中开品种，也就是说，它的盛开期是4月中旬。然而，4日记者在邙山一牡丹园的温室里发现，姚黄正吐露芬芳，微微泛黄的花朵看起来清新雅致。

有一株姚黄上盛开着3朵花，其中两朵的花瓣层层叠叠，看起来饱满、圆润，像一个大大的绣球；另外一朵呈荷花状，露出金黄色的花蕊，在翠绿色叶子的衬托下，更显得光彩照人。

这株姚黄吸引了不少游客驻足，大家纷纷拿起手机拍照、录视频。该园区主任霍志鹏介绍，由于温度、适度、光线等不同，温室里的姚黄比自然花期提前了一周左右。

这株姚黄有皇冠型和荷花型两种花型，是因为牡丹的多花型现象。大多数牡丹是单花型的，而姚黄、赵粉等品种属于多花型，跟牡丹的品种和营养有关。

姚黄虽是黄色系牡丹，但花色以乳黄色为主，园区还引进了金黄色品种，颇具圣洁、高贵的气质。姚黄的花高于叶，花冠较大，花形整齐、丰满，有淡淡的清香味，花期在10天左右。

牡丹有花王之称，而姚黄被誉为“王中之王”。它是牡丹四大名品之一，也是我国传统牡丹品种，最早出现于北宋。欧阳修《洛阳牡丹记》记载：“姚黄者，千叶黄花，出于民姚氏家。此花之出，于今未十年。”

相传，当时姚黄盛开，姚家门前车水马龙，游人如织。此盛况竟惊动了天子，他命姚家进贡姚黄，一睹芳容后不禁连声称赞：“真乃天下第一也！”(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)