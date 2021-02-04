人民日报发起倡议活动，帮洛阳籍烈士焦洁如寻亲【视频】

昨日，人民日报官方微信公众号以《今年清明节，请帮这100位烈士寻亲！》为题，联合退役军人事务部启动“为烈士寻亲”活动，在这则帖子中，人民日报公布了100位烈士寻亲信息，面向全社会征集线索，帮烈士寻找亲人。

昨日，人民日报官方微信公众号以《今年清明节，请帮这100位烈士寻亲！》为题，联合退役军人事务部启动“为烈士寻亲”活动，在这则帖子中，人民日报公布了100位烈士寻亲信息，面向全社会征集线索，帮烈士寻找亲人。

值得注意的是，在人民日报发布的百名烈士信息中，有一名洛阳籍烈士名叫焦洁如——“焦洁如，生于1923年，河南洛阳人。生前为兰州大学俄语系学生，1949年2月26日，与陈敬宇、李承安二位烈士被国民党军统特务秘密绑架，关押在秘密监狱。1949年9月16日，国民党匪特将其与16名爱国志士一起杀害于甘肃张掖县贺家庄，时年仅26岁。现安葬于甘肃省兰州市烈士陵园。

今天上午，洛报融媒记者在网上查询到有关焦洁如烈士的这些信息。1949年仲夏，中国人民解放军第一野战军挥师西进，战略重镇兰州即将解放。盘踞在兰州的国民党军警特务垂死挣扎、疯狂镇压由中共地下党组织领导的人民反暴政、迎黎明的革命斗争。以国民党西北军政长官公署第二处为首的特务机关大肆搜捕、残害革命人士。从1948年底至1949年8月，共有75名革命人士被捕，在兰州广武路秘密监狱关押。8月中旬，解放大军兵临兰州，国民党西北军政长官公署第二处押解30余名革命人士溃逃河西。9月17日深夜，焦洁如在张掖城南贺家庄(今新墩镇花儿村六社)被国民党特务和自卫队杀害。另外，记者还从兰州大学党委宣传部获知，每到清明节或烈士纪念日，兰州大学都会举办缅怀“兰州大学七烈士”的相关主题活动。

兰州大学保存的资料显示，当时，根据中共皋榆工委的指示，兰州大学地下党组织积极团结进步学生，组织他们学习党的文件，正确理解、把握党的方针政策，提高思想认识和理论水平。程万里等人组织兰大附中的郭晓东，在家中秘密刻印毛泽东的《新民主主义论》、《在延安文艺座谈会上的讲话》等著作，秘密分发大家学习。在风云激荡的时局中，以兰州大学七烈士为代表的中共地下党组织开展一系列可歌可泣的斗争，最终为祖国和人民的解放事业献出了宝贵的生命。七位平均年龄28岁的兰大青年为共和国解放事业而牺牲，他们分别是：陈仙洲、程万里、魏郁、焦洁如、陈敬宇、李承安、杨怀仁。

“我们也非常希望能够在你们的帮助下，找到焦洁如烈士的亲人。”兰州大学党委宣传部相关负责人说。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市烈士陵园查询到，在1987年，曾出现过疑似焦洁如家属前来祭祀、缅怀的记录，但因时隔已久，当时负责登记的工作人员早已退休，记录表格上的字体也有些模糊不清，只能隐约看到家属签名一栏写着“丁枣花”。

若您能提供有关焦洁如烈士家属的信息，请拨打热线电话66778866联系我们。让我们一起助力烈士“回家”。（洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 文/图/视频）