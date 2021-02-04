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农机装备高质量发展现场推进会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.03 08:09

　　1日至2日，工业和信息化部在洛举行农机装备高质量发展现场推进会，全面贯彻落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的决策部署，交流推进农机装备关键核心技术攻关和无人农业作业发展经验，进一步提升农机装备自主研制能力，推动农机装备产业转型发展高质量发展。

　　工信部党组成员、副部长辛国斌，副省长费东斌，以及财政部、农业农村部等国家部委相关负责同志来洛。市领导刘宛康、赵会生、王琰君、李金迎、侯占国、王军等参加相关活动。

　　辛国斌指出，农机装备是制造强国建设的重要内容，是全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、保障国家粮食安全的重要支撑和物质技术基础。要完善部门协同、上下联动机制，以推进供给侧结构性改革为主线，以适应农业发展方式转变、提质增效需求为导向，持续提升创新能力，加强重点关键技术攻关，提升农机装备有效供给能力、质量管控能力，推动数字化、智能化等先进技术与农机装备制造技术的深度融合，合力推动农机装备产业高质量发展。

　　费东斌表示，河南是全国重要农机制造基地，将以此次会议为契机，聚焦产业基础高级化和产业链现代化，加快农机装备产业“三个转变”，持续优化营商环境，提升服务效率，为全国制造业高质量发展作出更大贡献。

　　会议期间，与会人员还深入国家农机装备创新中心、一拖集团、中信重工，考察调研农机装备科技研发和企业生产情况，并到汝阳县现场观摩了主要粮食作物和经济作物的无人农业作业试验。(记者 陈曦 戚帅华)
[ 责任编辑：崔利利]
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