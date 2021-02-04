从谷水西至京津路开通111路公交了！41路、50路等7条公交线路发车点调整

2日，记者从市公交集团获悉，为有效做好地铁1号线红山站与公交线路的接驳，市公交集团拟于4月6日开通从谷水西至京津路的111路线。

2日，记者从市公交集团获悉，为有效做好地铁1号线红山站与公交线路的接驳，市公交集团拟于4月6日开通从谷水西至京津路的111路线。另外，根据洛阳站南广场施工进度，从4月3日起，将优化调整41路、50路等7条公交线路发车点。

新开通的111路公交线路从谷水西发车，走建设路、广文路、中州西路、丝路大道、瀍涧大道到达京津路。线路单程长度9.4公里，首、末班发车时间为：谷水西6:40 19:00；京津路7:10 19:30。实行无人售票，票价1元/人次，支持移动支付和使用各类IC卡。

另外，从4月3日起，41路、50路等7条公交线路将调整发车点。

41路、50路、55路、81路：分别由金谷园路春晴路口、春晴路解放路口和春晴路金谷园路口调整至洛阳站南广场发车。

83路：由纱厂北路玄武门大街口调整至春晴路金谷园路口西发车。

92路、201路：由玄武门大街纱厂北路口(原道南路纱厂北路口)调整至往东200米左右的市公交旅行社有限公司门口发车。

相关链接：111路站名表

谷水西

中州西路广文路口西

谷水立交桥东

谷水地铁站

丝路大道党湾立交桥南

瀍涧大道党湾立交桥西

红山车辆段

红山地铁站

圪垱头村

京津路

（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承）