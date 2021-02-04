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洛阳气象局发布清明假期天气预报：阴雨为主，气温偏低
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.02 18:42

　　后天(4日)清明，它既是节气，又是我国的传统节日，这天的节俗一是扫墓祭祖，二是踏青郊游。

　　清明是二十四节气中的第五个节气，物候是“桐始华；田鼠化为鴽(rú，古书上指鹌鹑一类的鸟)；虹始见”。清明时节是春耕春种的好时候，民间有“清明前后，种瓜点豆”“植树造林，莫过清明”“清明前后一场雨，强国秀才中了举”等谚语，如果在清明前后能下一场透雨，对农民来说是再好不过的事了。

　　清明最早只是一个节气，后来才与上巳节、寒食节融合，演变成扫墓祭祖的节日。清明节与端午节、中秋节、春节并称中国四大传统节日，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

　　据《洛阳市志》记载，明清至民国时期的清明节，在洛阳老城，人们有“抬城隍”的习俗，当天上午，群众轮流用轿子把城隍像送到北关的北坛，这叫“送城隍”，下午再把城隍像抬回来，这叫“接城隍”。由于“抬了城隍不腰疼”的说法，群众争先恐后，生怕挤不到轿子跟前，这个习俗直到1927年才被冯玉祥下令革除。

　　关于清明的古诗词有很多，最为熟知的应数唐代杜牧的“清明时节雨纷纷”了。今年清明假期，我国大部地区天气较好，雨水主要集中在南方，东北大部地区以晴或多云天气为主，南方大部地区多阴雨，洛阳以阴天或小雨天气为主，气温偏低。

　　今天下午5点，市气象局发布了清明假期洛阳天气预报，具体来说：

　　4月3日(周六)：小雨或零星小雨转阴天，偏北风3级到4级，气温8℃到13℃。

　　4月4日(周日)：阴天到多云，局部地区有零星小雨，气温6℃到15℃。

　　4月5日(周一)：阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温8℃到14℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：潘亮]
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