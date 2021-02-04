每人60元！4月5日至5月10日，洛阳都市圈居民夜游龙门可享优惠

2日，洛报融媒记者从龙门园区管委会获悉，第39届牡丹文化节期间，龙门石窟推出洛阳都市圈居民夜游龙门优惠举措。
2日，洛报融媒记者从龙门园区管委会获悉，第39届牡丹文化节期间，龙门石窟推出洛阳都市圈居民夜游龙门优惠举措。
2日，洛报融媒记者从龙门园区管委会获悉，第39届牡丹文化节期间，龙门石窟推出洛阳都市圈居民夜游龙门优惠举措。
从4月5日至5月10日，洛阳都市圈内的洛阳市、济源示范区、焦作市、平顶山市、三门峡市居民，“夜游龙门”可享受每人60元的门票优惠价。
2日，河南省内13家5A级景区、洛阳都市圈内21家景区、14家骨干旅行社齐聚龙门石窟景区，洛阳都市圈景区推广联盟揭牌成立。牡丹文化节期间，洛阳都市圈景区推广联盟旅行社组织的10人以上“夜游龙门”团队，可享受半价门票优惠。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 李雅娟 张国锋 文/图)
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