用朗声雅韵赞美洛阳和牡丹

“春天是太阳的微笑，春天是远航的风帆。在这美好的春天里，让我们与鲜花相伴，与希望同行……”昨天上午，隋唐城遗址植物园上演了一场别开生面的牡丹诗会，琵琶峰朗诵艺术团的朗诵爱好者用朗声雅韵赞美了家乡洛阳和牡丹。

“春天是太阳的微笑，春天是远航的风帆。在这美好的春天里，让我们与鲜花相伴，与希望同行……”昨天(3月31日)上午，隋唐城遗址植物园上演了一场别开生面的牡丹诗会，琵琶峰朗诵艺术团的朗诵爱好者用朗声雅韵赞美了家乡洛阳和牡丹。

琵琶峰朗诵艺术团团长臧维群介绍，朗诵爱好者们自编自演了《赏牡丹》《诗意中国》《我的牡丹，我的洛阳》等20多个节目，最后大合唱《我的祖国》，把整场诗会推向了高潮。(洛报融媒记者 仝景菁 文/图/视频)