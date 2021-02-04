洛阳机动车驾培市场专项整治活动启动 严查这些行为

1日，洛阳市机动车驾驶员培训市场专项整治工作动员会召开，即日起，相关部门对全市已取得经营许可驾校进行整顿，不达标者须限期整改，逾期不到位最高将被撤销经营许可；依法取缔“黑驾校”“黑驾培点”等。

■整治范围及处罚措施

●已取得经营许可的驾校

▲若经营场地、教学设施、设备、人员达不到《机动车驾驶员培训机构资格条件》要求，将被责令限期整改，超过1个月整改不到位将被降级或停止招生业务，超过1年仍整改不到位将被撤销经营许可

▲擅自变更训练场地，且达不到《机动车驾驶员培训管理规定》要求将被责令整改，整改期间不得招收新学员，超过1年仍整改不到位将被撤销经营许可

▲转让、租借经营许可资质等属于严重扰乱驾培市场秩序的违法违规行为，将被依法从严查处

●“黑驾校”“黑驾培点”等

此类未经许可擅自从事机动车驾驶员培训业务、未经许可擅自从事机动车驾驶员培训教练场经营的行为违法违规，将被依法取缔、从严查处。