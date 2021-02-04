12条公交文旅专线服务牡丹文化节

1日，记者从市公交集团获悉，为更好地服务第39届中国洛阳牡丹文化节，市公交集团推出12条常规文旅专线和特色文旅专线，所有文旅专线的车厢内布置以宣传洛阳名胜古迹、宣传牡丹文化节为主题的内容，在提升公交车窗口服务质量的同时营造浓厚的节会氛围。

1日，记者从市公交集团获悉，为更好地服务第39届中国洛阳牡丹文化节，市公交集团推出12条常规文旅专线和特色文旅专线，所有文旅专线的车厢内布置以宣传洛阳名胜古迹、宣传牡丹文化节为主题的内容，在提升公交车窗口服务质量的同时营造浓厚的节会氛围。

■常规文旅专线(7条)

依照目前常规线路打造文旅专线，途经著名文化旅游景点，分别是60路(谷水西—龙门石窟)、文旅专线(谷水西—龙门石窟)、56路(洛阳站—白马寺)、81路(洛阳站—龙门石窟)、87路(东花坛东—汉魏洛阳故城—东花坛东)、7路(南苑路南昌路口—东花坛)、71路(关林庙公交枢纽站—龙门石窟)。