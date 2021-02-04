隋唐大运河国家文化公园东区将局部开放

一条大运河，沟通南北，穿越古今，承载着无数繁华的盛景和动人的故事。作为隋唐宋时期大运河的中心，洛阳如何传承运河文化、讲好运河故事？答案就在建设正酣的隋唐大运河国家文化公园里。

一条大运河，沟通南北，穿越古今，承载着无数繁华的盛景和动人的故事。作为隋唐宋时期大运河的中心，洛阳如何传承运河文化、讲好运河故事？答案就在建设正酣的隋唐大运河国家文化公园里。

今日，记者从市文保集团获悉，隋唐大运河国家文化公园东区将在今年牡丹文化节期间面向公众局部开放。经过探访，记者发现这座公园里竟流淌着一条“看得见、摸得着”的隋唐大运河。

俯瞰在建的隋唐大运河国家文化公园

建设正酣，牡丹文化节期间局部开放

新街以东、夹马营路以西，九都路以南、滨河北路以北，这块总面积近30万平方米、略呈正方形的区域，就是隋唐大运河国家文化公园的所在地。

今日，记者在施工现场看到，公园整体沿瀍河而建，园区被河道分为东西两个部分。园区内，道路、水系、景观、绿化等各项工程都在有序进行，到处是一派繁忙景象。

图中绿化区域为即将开放的园区

“目前各项工作都在快速推进，工地几乎是一天一个样子。”洛阳隋唐城建设开发有限公司工程部长刘军说，即将对公众开放的区域位于隋唐大运河国家文化公园东区西侧，即紧邻瀍河东岸的沿河一带。这片区域地势较高，整体呈长条形。截至发稿时，道路铺设、绿化作业基本完成。对外开放后，市民可以从瀍河西岸的梯顶路过桥进入。

这次开放的区域虽然不是核心展示区，但包含了“运河风骨”主题水景、观瀍台等文化景观点。目前，观瀍台已基本建成。站在台上，向西可以看到瀍河两岸樱花盛开的景象，向南能够遥望洛河北岸的朱樱塔、团城阁及周边美景。