洛阳加强牡丹文化节期间重点领域价格监管

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，全市各级市场监管系统将加强对牡丹文化节期间的市场价格监管，规范价格行为，维护洛阳文明旅游城市的良好形象，喜迎八方游客。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，全市各级市场监管系统将加强对牡丹文化节期间的市场价格监管，规范价格行为，维护洛阳文明旅游城市的良好形象，喜迎八方游客。 今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，全市各级市场监管系统将加强对牡丹文化节期间的市场价格监管，规范价格行为，维护洛阳文明旅游城市的良好形象，喜迎八方游客。 市市场监管局将成立专项督查组，采用明察暗访的形式，对旅游景区、车站、停车场(点)、宾馆等重点区域的相关服务价格收费及明码标价执行情况开展督导检查。各级市场监管部门按照属地管理原则，检查所属辖区的市场价格行为。 据悉，市场监管部门将突出重点领域的价格监管，主要包括： 各花卉观赏园门票执行情况。重点检查各花卉观赏园区是否严格执行规定的门票价格，是否有擅自设立园中园门票现象，是否按规定落实各项优惠政策，各种商品和服务项目是否明码标价。 各宾馆酒店床位价格情况。床位价格和各种商品及服务项目是否明码标价。 饭店、酒店餐饮业明码标价的执行情况。尤其要加大车站、旅游景区及花卉观赏园周边地区的餐饮行业的巡查检查力度，避免欺客宰客现象的发生。 景点价格执行情况。各景点门票、索道、观光车价格明码标价及价格执行情况。 停车场(点)收费及明码标价执行情况。经营者是否按照要求执行政府定价、明码标价。 其它价格违法行为。在检查中，执法人员对经营场所存在的价格违法问题应现场责令经营者限期整改，对情节严重、性质恶劣的典型情况要加大曝光力度。 市市场监管局相关负责人表示，牡丹文化节期间，市市场监管局12315指挥中心将保持12315热线及110联动专线24小时畅通，对涉及游客反映的景区周边商品零售业、宾馆住宿业、餐饮服务业、停车收费等问题第一时间联系处置，对投诉集中的行业及经营者进行行政约谈，及时化解消费纠纷，净化消费市场环境。广大消费者要注意保存好消费凭证，如遇到商家不明码标价、不执行政府指导价的行为，请及时拨打12315热线进行投诉举报。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)