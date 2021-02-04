即日起至4月30日，近20场脱口秀演出在洛阳举行

4月1日，洛阳市首届全国原创喜剧节启动，从即日起至4月30日，将有近20场脱口秀拼盘演出、专场演出和喜剧论坛、即兴喜剧培训课等在洛阳举行。
4月1日，洛阳市首届全国原创喜剧节启动，从即日起至4月30日，将有近20场脱口秀拼盘演出、专场演出和喜剧论坛、即兴喜剧培训课等在洛阳举行。
4月1日，洛阳市首届全国原创喜剧节启动，从即日起至4月30日，将有近20场脱口秀拼盘演出、专场演出和喜剧论坛、即兴喜剧培训课等在洛阳举行。
洛报融媒记者获悉，本届原创喜剧节由市文联、市青年文联联合主办，洛阳笑场喜剧俱乐部承办，将邀请北京单立人、开心麻花脱口秀、北京闹即兴、福建福立社、厦门来疯喜剧、郑州假面喜剧等喜剧机构和一批北上广优秀独立脱口秀演员来洛，为中国洛阳牡丹文化节首次增添喜剧元素。
市青年文联会员、洛阳笑场喜剧主理人长帅介绍，喜剧节期间将举办原创喜剧展演、喜剧论坛和短期即兴喜剧培训课等系列活动，旨在持续丰富牡丹文化节内涵，打造洛阳原创喜剧重要节会品牌，为洛阳原创喜剧和青年文艺爱好者提供更大舞台。
据了解，观众可通过洛阳笑场喜剧官方微信、微博等渠道获取演出信息、购票，观看表演。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 张亚姝 文/图)
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