3月31日，记者从洛阳市2021年“金银合作”座谈会上获悉，目前，洛阳市住房公积金贴息贷款工作正在加快推进。 3月31日，记者从洛阳市2021年“金银合作”座谈会上获悉，目前，洛阳市住房公积金贴息贷款工作正在加快推进。 去年，洛阳市新增住房公积金开户缴存单位890家、职工10035人；洛阳市住房公积金管理中心通过委托银行向全市14051户借款职工提供个人住房公积金贷款55.52亿元，同比增长24.93%；共开通127个银行办理公积金业务网点，办理业务3万多笔。 目前，该中心已与洛阳银行、交通银行、兴业银行、中国银行正式启动贴息贷款业务合作模式，放款测试工作已完成。未来，贴息贷款业务能够在短时间内解决资金流动性不足问题，减免中间环节的担保费用，有效降低贷款职工的办事成本。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 高峰 文/图）