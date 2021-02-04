近日，渑池鹿寺西遗址新发现了几十座戎人墓葬，使人不由得回想起两千多年前那场著名的战役——崤(xiáo)之战。
近日，渑池鹿寺西遗址新发现了几十座戎人墓葬，使人不由得回想起两千多年前那场著名的战役——崤(xiáo)之战。
近日，渑池鹿寺西遗址新发现了几十座戎人墓葬，使人不由得回想起两千多年前那场著名的战役——崤(xiáo)之战。
据史书记载，春秋时期，晋国曾联合戎人，在崤山伏击秦军，大获全胜。崤山以险峻著称，在渑池一带也称崤渑。东汉初年，刘秀的部将冯异曾在崤底大败赤眉军。
渑池古称黾池，因城西有池，池中注水生黾(一种水虫)而得名。它地处崤函古道，自古为两京之间的战略要地。北宋时，宋祁就在《渑池道中》一诗中说：“此去崤函天设险，古来京洛地多尘。”
渑池西接陕州，东连新安，曾为洛都边邑，也是谷水的发源地。
谷水源自马头山，流经渑池城中的秦赵会盟台，再过新安至洛阳，东流注入洛河，成为隋唐大运河的一部分。这一路风光秀美，北宋史学家司马光曾在《自渑于洛循谷水行百余里》一诗中说：“已烦谷水远相送，更得嵩峰遥见迎。水碧峰青看未足，却愁前到洛阳城。”
其实，渑池地处黄河南岸，沿着黄河东行，同样能经新安到洛阳，只是盘山路多，适合慢慢行，欣赏风景。
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