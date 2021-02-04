洛阳今天白天阴天 夜里转小雨 气温11℃到22℃

我市阴雨天气增多，预计今天白天多云到阴天，夜里转小雨，偏东风4级，气温11℃到22℃。

昨天，受本轮强沙尘天气影响，包括河南在内的北方多省空气质量“爆表”。

中国天气网整点天气实况监测数据显示，从前天19时起，随着扬尘从上游向南传输，洛阳的空气质量急剧下降。根据预测，本轮沙尘天气过程对洛阳的影响可能维持3天左右，主要表现形式为浮尘。市气象台分析，从今天起浮尘天气影响就会逐渐减小，随着夜里降雨到来，空气质量将明显好转。

往年很少出现的沙尘天气为啥今年这么频繁？

中国天气网首席气象分析师胡啸认为，每年进入3月，影响我国北方城市尤其是北京的沙尘大部分都是外来的，通常有三条路径：第一条是北路，从蒙古国东南部起源；第二条是西北路，从蒙古国中南部起源；第三条是西路，从新疆南部起源。

今年，我国北方沙尘天气频繁且强度大的主要原因有三个：

第一，沙源地气温偏高，降水偏少。据国家气候中心监测，今年3月以来，蒙古国及我国内蒙古西部回温明显，降水比常年同期显著偏少，积雪提前融化，而植被还未大面积生长，导致沙源裸露。

第二，积雪显著偏少。随着气温回升，沙源地积雪迅速减少。据国家气象卫星中心统计，截至今年3月中旬，内蒙古积雪的最大覆盖面积与2011年至2020年同期平均值相比偏低。

第三，“鼓风机”天气系统影响。除了地表沙源裸露，有利的天气形势也是导致今年沙尘天气偏多的原因。说到这里，就不得不提“蒙古气旋”，它是影响我国西北、东北、华北、黄淮等地的重要天气系统，就像“鼓风机”一样，在春季常造成危害严重的沙尘天气。

胡啸认为，从气候背景来看，今年4月沙尘天气仍然活跃，如遇有利天气形势仍可能“卷沙重来”。这几次沙尘天气过程也说明，在全球变暖的影响下，极端天气出现次数在持续增多，大气无国界，应对沙尘天气需要全球携手。

今夜，“洗尘雨”将降临。根据最新气象资料分析，短期内受弱冷空气扩散及切变线北抬的共同影响，我市阴雨天气增多，预计今天白天多云到阴天，夜里转小雨，偏东风4级，气温11℃到22℃；明天阴天有小雨，东北风3级到4级，气温10℃到17℃。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）