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天干物燥！洛阳发布春季消防安全提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.30 08:29

　　春季天干物燥，是火灾事故高发期，近日，市消防救援部门发布春季消防安全提醒。

　　日常消防安全提醒

　　市民要及时清理阳台、楼道、厨房的可燃物和油烟机、燃气灶具中的油渍，将香水、指甲油、打火机等易燃、易爆物品放在远离热源、火源的阴凉干燥处。此外，市民还应检查家中或楼道是否配备灭火器，灭火器是否可正常使用，家中最好备有防烟面罩、手电筒、逃生绳等，做到有备无患。

　　市民要正确使用电器设备，不乱接电源线，不超负荷用电，及时更换老化电器设备和线路。

　　农村家庭最好不要在户外使用明火。不要在炉灶、燃气灶旁堆放秸秆、柴草，避免被余火引燃。火灰(柴灰、灶灰、煤灰等)不能倒在易燃物、可燃物附近，要用水将火灰的余火泼灭，倒在安全的地方。

　　有吸烟习惯的市民不要躺在沙发、床上吸烟；在户外吸烟时，不要乱扔烟头。

　　严禁占用、堵塞安全出口、疏散通道和消防车通道，切勿损坏消防设施和器材，发现火灾隐患及时拨打96119举报。

　　踏青出游消防安全提醒

　　春季，不少市民会踏青出游。在外出前，市民应关闭家中电源、燃气开关，紧闭窗户。

　　在自驾出行前，市民最好提前维修、保养车辆，检查车辆油路、蓄电池接线柱及电气线路。不要在仪表盘上放置打火机、灭蚊剂等易燃、易爆物品。

　　在乘坐公共交通出行时，勿携带汽油、煤油、酒精、可燃气体等危险化学品。

　　在游玩时，禁止违规携带火种和易燃、易爆物品进入旅游景区，禁止违规动用明火和吸烟。

　　在入住酒店后，市民要先留意安全出口、疏散通道方位，了解火灾逃生路线图，熟悉防毒面具、应急逃生包及灭火器摆放的位置和使用方法。

　　施工消防安全提醒

　　在大风天气施工时要注意用电安全，油漆、木料等易燃品应存放在远离火源且阴凉、通风的地方。

　　施工现场应天天打扫，清除木屑、漆垢、残渣等可燃物品。动用明火、电焊等易燃易爆危险劳动作业要严格按照操作规程进行。

　　严禁携带火种进入仓库、堆垛、货场。进入仓库、堆垛、货场的车辆必须配备符合国家消防产品标准的防火罩；在指定的地点停车，不得在库区临时加油或修理车辆。（记者 郭秩铭 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：马佳佳]
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