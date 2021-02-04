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洛阳牡丹文化节期间限行政策调整 “豫C”车双休日单双号限行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.30 08:30

　　今年4月1日至5月10日，我市在城市区部分区域采取机动车绕行、错峰出行限行措施。外地小型客车不限行，洛阳城市停车用户停车免单，公交收车时间延后。昨日，市公安交警支队、市城市管理局、市公交集团发布今年牡丹文化节期间限行措施调整，以及交通出行便民惠民举措。

　　限行措施有变

　　限行时间

　　4月1日至5月10日

　　限行区域

　　三川大道以西

　　南山大道以北

　　丝路大道以东

　　邙岭大道以南区域内所有道路

　　(不含上述道路)

　　限行规则

　　●周一至周五实行尾号限行

　　4月1日至5月10日的周一至周五，每天8时至19时，悬挂豫C号牌(含临牌)的机动车，按车牌号最后一位阿拉伯数字(车牌号最后一位为字母的，按字母前最后一位数字)实行尾号限行，每天限两个尾号。

　　●周六、周日实行单双号限行

　　4月1日至5月10日的周六、周日，每天8时至19时，悬挂豫C号牌(含临牌)的机动车，按车牌号最后一位阿拉伯数字，实行单号单日、双号双日行驶。

　　●清明节假期咋限行

　　需要注意的是，4月1日至5月10日，法定节假日也限行，当天是周几，就按周几的限行规定执行。举个例子：4月3日、4日、5日是清明节假期，3日、4日是周六、周日，实行单双号限行，5日是周一，按照尾号限行，限车牌尾号为1和6的机动车。

　　●这些车辆不限行

　　悬挂非豫C号牌的小型客车及悬挂新能源号牌的机动车。

　　本市登记注册(备案)有统一外观标识的客运出租车、网约车、校车(不含租赁车辆)、公交车、两轮摩托车和12座(含)以上客车，以及执行任务的军车、警车、消防车、救护车、工程抢险车等公共专用车辆。

　　●婚丧嫁娶车辆、乘坐危急病人等不可预见性抢救伤员用车的报备方式不变。货运车辆通行规则也不变。

　　本次限行期满后，我市仍将按2019年12月31日下发的《关于城市区道路交通管理规定的通告》执行限行规定。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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