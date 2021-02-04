定了！洛阳各牡丹观赏园门票价格公布，六家免费！还有宾馆价格……

为维护第39届中国洛阳牡丹文化节期间旅游市场价格的基本稳定，经中国洛阳牡丹文化节执委会研究同意，现就第39届中国洛阳牡丹文化节期间牡丹观赏园门票、宾馆客房价格等相关服务价格有关事项通知如下。

洛阳市发展和改革委员会

关于第39届中国洛阳牡丹文化节牡丹观赏园门票

及宾馆客房价格的通知

各城市区发展改革委，各牡丹观赏园、宾馆经营企业：

为维护第39届中国洛阳牡丹文化节期间旅游市场价格的基本稳定，经中国洛阳牡丹文化节执委会研究同意，现就第39届中国洛阳牡丹文化节期间牡丹观赏园门票、宾馆客房价格等相关服务价格有关事项通知如下：

一、牡丹观赏园门票价格

牡丹公园、西苑公园、天香牡丹园、洛阳农博园、天囿牡丹园、南山公园实行免费赏花游园。

中国国花园、隋唐城遗址植物园、国家牡丹园门票价格为非法定节假日的周一至周五10元/张，周六、周日及法定节假日30元/张。



王城公园(含动物园)门票价格为非法定节假日的周一至周五20元/张，周六、周日及法定节假日30元/张。



民营牡丹观赏园实行自主定价，门票价格应主动公示并向所在区物价部门进行报备。



牡丹观赏园门票价格执行日期从4月1日到5月10日。各牡丹观赏园应严格执行国家、省旅游景区门票价格优惠政策和洛阳市赏花惠民相关政策，自觉维护旅游市场价格秩序。



二、宾馆客房价格



城市区宾馆客房标准间价格实行价格指导，时间为4月1日到5月10日。

市发改部门负责确定三星级(含三星)以上宾馆标准间客房价格，三星级标准间最高不超过680元/天，四星级标准间最高不超过1080元/天，五星级标准间最高不超过1680元/天。

各城市区发改部门负责确定二星级及其他住宿业客房价格。宾馆星级以行业主管部门认定级别为准。



宾馆其他房型价格由企业自主定价，对牡丹文化节前已经入住的旅客，在入住期间不得因价格变化加收房费。经营企业要严格执行国家明码标价有关规定，进一步提高宾馆客房价格的透明度，便于社会各界监督。



各县(市)发展改革部门参照本《通知》精神做好各自辖区内牡丹文化节期间价格管理工作。



洛阳市发展和改革委员会

2021年3月29日