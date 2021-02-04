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开展党史学习教育！洛阳古城管委会为居民、商户发放明白卡
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.29 20:38

　　29日一大早，洛阳老城区丽景门附近商户付明强从抽屉里翻出来一张A4大小的纸张，认真地把它贴在店内最显眼的位置。

　　“有了这张明白卡，我遇到问题可以第一时间和有关部门联系，特别方便。”付明强说。

　　明白卡上面写着：为更好服务本辖区商户、居民，如需办理相关业务和诉求的商户(居民)请联系古城管委会相关部门。明白卡下面附有具体办理的事项和部门联系电话。

　　青石路面破损、下水道堵塞、亮化设施损坏联系文物保护建设发展局；消防设施维护与保养联系社会事务管理局；机动车辆乱停乱放、私搭乱建等联系执法队……

　　明白卡效果怎么样？字画街商户王艳蕊切身体验了一把。前些日子，王艳蕊发现字画街一处消防栓漏水了，由于字画街楼房没有物业，大家弄不清楚给哪个单位反映，一时之间不知道该如何处理。

　　想到刚收的明白卡，王艳蕊对照明白卡拨打了社会事务管理局的电话。“马上到现场查看！”很快，市古城管委会社会事务管理局工作人员来到现场，打开消防栓箱仔细查看，最终发现是因为阀门密封垫年久老化、密封不严导致漏水，工作人员又立即联系专业维修人员到达现场维修，问题很快得到解决。“明白卡，真管事！”王艳蕊对此高度评价。

　　最近，还有群众通过明白卡拨打文物保护建设发展局电话，反映兴华街中段公厕化粪池出现外溢现象。在接到该项诉求后，该局工作人员立即到现场查看，安排专业人员对下水管道进行疏通，当日下午就完成了疏通工作，得到了群众好评。

　　市古城管委会相关负责人表示，自党史学习教育开展以来，市古城管委会认真落实相关部署要求，积极开展“我为群众办实事”实践活动，真正做到学而信、学而思、学而行，让群众得到更多看得见、摸得着的实惠。市古城管委会先后为辖区商住户、游客发放2000张明白卡，并张贴在每家店铺和辖区醒目位置。明白卡上公布了与群众生活息息相关的各职能部门的联系方式，如遇困难，可第一时间联系。

　　“发放明白卡，一方面畅通了群众反映问题的渠道，另一方面可以快速为群众解决‘急难愁盼’问题，进一步提升了政务公开化和群众满意度。”市古城管委会相关负责人表示，将把学习党史同总结经验、观照现实、推动工作结合起来，同解决实际问题结合起来，继续开展好“我为群众办实事”实践活动，把学习成效转化为工作动力和成效，更好为辖区群众和游客服务。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 石智卫 梁小静 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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