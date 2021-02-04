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“争做文明养犬人，共建和谐文明城”文明养犬的倡议书
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.29 08:43

亲爱的市民朋友：

　　“辉煌百年路花开新征程”，在这个春暖花开的美好时节，我们即将迎来第39届中国洛阳牡丹文化节。届时，四海宾朋会聚洛阳这座千年古都，共同分享一场新时代文化盛典，“牡丹花城”将再次成为世界焦点。为充分展示洛阳人文魅力，彰显古都文明风采，我们向广大市民朋友发出如下倡议：

　　1.依规养犬。按照养犬管理规定办理饲养犬只的养犬许可证，给宠物一个合法的身份。严禁饲养烈性犬、大型犬。不遗弃、虐待犬只，不组织或参与斗犬。

　　2.文明养犬。不得携犬进入市场、商店、饭店、公园、绿地、学校、医院等公共场所。携犬只出户时，应当为犬束犬链，由成年人牵领，并主动避让行人；携犬只乘坐电梯或上下楼梯时，应当将犬只装入犬笼、犬袋，怀抱或者带嘴套。养犬不得干扰他人正常生活，犬吠影响他人休息时，养犬人应采取有效措施及时制止。

　　3.卫生养犬。携犬只出户时，对犬只在户外排泄的粪便，携犬人应当立即清除；保持周边环境的清洁卫生，共同打造美好家园。

　　4.做好防疫，避免传染。严格按照犬只防疫规定，定期为犬只注射预防狂犬病疫苗；发生犬只不慎咬伤他人时，要积极对伤者实施救治、采取免疫措施；不得随意外出遛放病犬，防止互相传染。

　　5.文明劝阻，志愿引导。积极争做文明养犬志愿者，广泛宣传养犬知识，讲解注意事项，提升群众文明养犬意识。及时发现并制止不文明养犬行为，营造整洁有序、安全和谐的生活环境。

　　文明养犬是和谐社会的一种体现，也是每一个市民的责任和义务。希望广大市民积极响应倡议，遵守法律法规，倡行社会公德，让我们从现在做起携手同行，为创建文明城市贡献自己的力量，为建设健康、和谐、宜居的人居环境而共同努力！

　　洛阳市文明办
洛阳市公安局
洛阳市城市管理局
2021年3月29日
[ 责任编辑：赵彤彤]
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